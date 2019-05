V Lokarjevi galeriji v Ajdovščini na ogled dela Lucijana Bratuša

Ajdovščina, 10. maja - Ob sedemdesetletnici in petdesetletnici ustvarjanja vipavskega ustvarjalca, akademskega slikarja, grafika, kaligrafa, predavatelja na Akademiji za likovno umetnost in grafičnega oblikovalca Lucijana Bratuša so v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini pripravili retrospektivno razstavo. Odprli jo bodo nocoj ob 19. uri.