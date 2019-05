Matjaž Kek pred derbijem poziva k strpnemu navijanju

Ljubljana, 7. maja - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je pred sobotnim derbijem slovenskega prvenstva med Mariborom in Olimpijo v pogovoru za 24ur.com navijače pozval k strpnemu navijanju. "Fajn je, ko zapojejo Dragonsi in ko navijajo Viole. A pravim odločen ne nasilju in ekscesom na stadionih oziroma v športnih dvoranah," je strnil selektor.