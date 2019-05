Ajdovski Incom z večmilijonsko investicijo razširil proizvodnjo sladoledov

Ajdovščina, 9. maja - Ajdovski proizvajalec sladoleda Incom je v zadnjih treh letih vložil 13 milijonov evrov v širitev proizvodnje in gradnjo nepremičnin. Z investicijo so pridobili nove proizvodne prostore, prostore za upravo in razvoj ter delavsko restavracijo in garderobe. Na račun širitve proizvodnje je družba dosegla tudi boljše poslovne rezultate.