Parlamentarni odbor podprl zakonski predlog v zvezi z dodatnim pokojninskim zavarovanjem policistov

Ljubljana, 7. maja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji brez glasu proti podrl vladni predlog spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki se nanaša na obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje policistov ter sledi zavezi iz stavkovnega sporazuma med vlado in obema policijskima sindikatoma iz decembra lani.