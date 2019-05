Primorske novice: Oropali piranskega občinskega svetnika in njegovo ženo

Koper, 7. maja - Oboroženi neznanci so v nedeljo ponoči oropali piranskega občinskega svetnika in podjetnika Sava Radića, poročajo Primorske novice. Roparji so ju presenetili sredi noči v spalnici, ju napadli in grozili s pištolo, po poročanju časnika pa nato pobegnili s plenom, vrednim več kot 100.000 evrov.