V Kranju iskalna akcija po najdbi čevljev in očal

Kranj, 7. maja - Kranjski policisti so v ponedeljek zvečer na podlagi informacije občana o najdenih športnih čevljih in očalih z dioptrijo na razgledni ploščadi na Pungertu v Kranju in v kanjonu reke Kokre izvedli iskalno akcijo zaradi morebitnega suma ogroženega življenja. Našli niso nikogar, še naprej pa iščejo lastnika najdenih predmetov.