Guterres pozval k zaščiti civilistov na severozahodu Sirije

Damask/New York, 7. maja - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v izjavi pozval vse strani, ki so vpletene v spopade na severozahodu Sirije, naj zaščitijo civiliste in spoštujejo prekinitev ognja. Pretekli teden so ruske in sirske sile okrepile napade na območju province Idlib in sosednje Hame, med smrtnimi žrtvami pa je že več deset civilistov.