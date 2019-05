Ljubljana, 7. maja - Temperature po državi so ponoči močno padle in zbudili smo se v hladno majsko jutro. Temperature se gibljejo okoli ledišča, predvsem na Notranjskem, Gorenjskem in Koroškem so se spustile tudi malo pod ledišče. Zaradi sončnega vremena se bodo temperature hitro dvignile, nevarnost pozebe pa bo še v sredo zjutraj na najbolj izpostavljenih legah.