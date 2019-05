Kosmatinci v polfinalu NHL, na zahodu izenačeno

Columbia, 7. maja - Vratar Tuukka Rask je na šesti tekmi končnice severnoameriške lige NHL proti Columbus Blue Jackets zbral 39 obramb in pomagal hokejistom Boston Bruins do preboja v finale vzhodne konference, potem ko so zmagali s 3:0 v gosteh. To je bila tretja zaporedna zmaga kosmatincev, s katero so dvoboj na štiri zmage dobili s 4:2.