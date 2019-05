Milwaukee korak do finala, Houston izenačil proti prvakom

Boston, 7. maja - Košarkarji Milwaukee Bucks so po zaslugi razpoloženega Giannisa Antetokounmpa, ki je 17 od svojih skupno 39 točk dosegel v zadnji četrtini, le še zmago oddaljeni od polfinala lige NBA. Na vzhodu so v dvoboju z Boston Celtics v gosteh s 113:101 dobili četrto tekmo in v boju na štiri zmage povedli s 3:1. Dvoboj Houston - Golden State je izenačen 2:2.