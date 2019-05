Newyorške borze končale negativno

New York, 6. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali s padci, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil z višjimi carinami na kitajski izvoz v ZDA in tako z vnovično zaostritvijo trgovinske vojne med državama. A padci so bili precej omejeni, kar pomeni, da Trumpove grožnje ameriških vlagateljev očitno niso preveč prestrašile.