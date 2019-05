V Turčiji razveljavili volitve v Istanbulu

Istanbul, 6. maja - Turški vrhovni volilni svet je danes razveljavil rezultate županskih volitev v Istanbulu in odredil ponovitev volitev, poročajo turški mediji. S tem so volilne oblasti ugodile pritožbi vladajoče stranke Pravičnost in razvoj (AKP) pod vodstvom predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je izgubila županski položaj v tej metropoli.