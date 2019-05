Ameriški državni sekretar na prvem obisku v Nemčiji

Berlin, 7. maja - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo po dobro leto dni po nastopu ministrskega položaja prvič obiskal Nemčijo. V Berlinu se bo danes srečal z nemškim zunanjim ministrom Heikom Massom in kanclerko Angelo Merkel. Predvidoma bodo glavne teme pogovora razmere v Venezueli, Siriji in na vzhodu Ukrajine ter odnosi z Rusijo, Iranom in Kitajsko.