V Goriških Brdih o skupni čezmejni zaščiti rebule

Goriška Brda, 6. maja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec in predsednik deželne vlade Furlanije-Julijske krajine Massimiliano Fedriga sta se danes na srečanju v Goriških Brdih zavzela za sodelovanje pri skupni zaščiti vina rebula na območju Brd v Sloveniji in Italiji.