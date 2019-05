V Hiši EU o knjigi od ideje do avtorske pravice

Ljubljana, 6. maja - Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je po nedavno sprejeti direktivi EU o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu gostila pogovor o knjigi. O bralnih navadah, promoviranosti knjig v tujini in o avtorskih pravicah so se pogovarjali pisatelj Jasmin B. Frelih, Luka Novak iz organizacije Sazor in Anja Kovač z agencije za knjigo.