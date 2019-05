Torkovo jutro v znamenju temperatur okrog ledišča

Ljubljana, 6. maja - V večjem delu države se bo v noči na torek po napovedih vremenoslovcev izrazito ohladilo na neobičajno nizke jutranje temperature za maj. Na Agenciji RS za okolje (Arso) pričakujejo, da bodo temperature v večjem delu Slovenije od -2 do 2 stopinji Celzija, še hladneje bo v alpskih dolinah in v mraziščih, kjer se lahko ohladi do -6 stopinj Celzija.