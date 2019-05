Evropska komisija bo objavila spomladansko gospodarsko napoved

Bruselj, 7. maja - Evropska komisija bo danes v Bruslju objavila spomladansko gospodarsko napoved za območje evra, EU in vsako posamezno članico, ki vključuje podatke o rasti, javnih financah, zaposlenosti in inflaciji. V zimski napovedi je ocenila, da so se obeti poslabšali in da je prihodnost negotova, tudi zaradi možnosti neurejenega brexita.