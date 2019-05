V državnem svetu pogrešajo konkretne premike na področju integracije tujcev

Ljubljana, 6. maja - Komisije za državno ureditev, za kulturo, znanost, šolstvo in šport, za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter interesna skupina lokalnih interesov so se v državnem svetu danes ponovno lotile problematike integracije tujcev. Predlagajo, da svet za vključevanje tujcev, ki deluje v okviru ministrstva za notranje zadeve, okrepi svoje delovanje.