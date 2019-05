Vreme: Ponoči se bo jasnilo

Ljubljana, 6. maja - Zjutraj bo pretežno jasno, ponekod bo slana. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, v alpskih dolinah do -4, na Goriškem in ob morju od 3 do 7 stopinj Celzija. V Torek bo sprva precej jasno, čez dan pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.