V Vipavski dolini festival teka v naravi

Vipavska dolina/Vipava/Ajdovščina, 6. maja - V tem tednu poteka v Vipavski dolini Ultra trail Vipavska dolina (UTVV) 2019, pravi festival teka v naravi, ki bo svoj vrhunec doživel konec tedna s štirimi različno dolgimi teki. Trideset, petdeset in stokilometrske razdalje so že stalnica dosedanjih petih Ultra trail tekov, letos pa so mu dodali še sto milj (160 kilometrov) dolgi tek.