Vlada in sindikati bližje pri regresu, znova se dobijo v četrtek

Ljubljana, 6. maja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se o višini letošnjega regresa za letni dopust danes še niso uspeli dogovoriti, so pa zbližali stališča. Pogajanja bodo nadaljevali v četrtek po seji vlade, na kateri se bo ta opredelila do predlogov obeh strani, ki so bili danes na mizi.