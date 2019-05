Kmalu na voljo multimedijski paket rock'n'roll cirkusa The Rolling Stones

New York, 7. maja - The Rolling Stones so decembra 1968 pripravili poseben nastop, ki so ga poimenovali The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Dogodek, na katerem so nastopili številni priznani glasbeniki, je posnel režiser Michael Lindsay-Hogg. Prvič so video izdali leta 1996, junija pa bo skupina, po več kot pol stoletja od dogodka, ponudila multimedijsko izdajo.