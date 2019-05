NSKS opozarja, da nov avstrijski zakon o socialni pomoči pomeni poslabšanje za manjšine

Celovec, 6. maja - Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), ena od krovnih organizacij koroških Slovencev, se je odzval na nov avstrijski zakon o socialni pomoči in opozoril, da zakon prinaša poslabšanje za narodne skupnosti, torej tudi za koroške Slovence. V zvezi s tem so v nedeljo pisali poslanskim skupinam v avstrijskem parlamentu, so danes sporočili iz NSKS.