EU in Nato pred EU volitvami svarita pred kibernetskimi napadi

Bruselj, 6. maja - Evropske unija in Nato ugotavljata, da kibernetsko varnost pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament najbolj ogrožajo ribarjenje oziroma phishing in porazdeljeni napadi za zavrnitev storitve. Kot glavni ukrep za zaščito pred tovrstnimi napadi navajajo potrebo po stalnem izobraževanju in osveščanju uporabnikov.