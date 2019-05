Finančna konferenca o pripravah na nove izzive

Portorož, 7. maja - Na letošnji Finančni konferenci, ki bo potekala danes in v sredo v Portorožu, se bodo osredotočili na izzive sveta in Evrope. Predstavniki univerz, revizorjev, odvetnikov, regulatorja finančnega trga ter različnih podjetij in bank bodo razpravljali na temo Naj pristanek ne bo trd.