Slovenski raziskovalci s prebojno študijo za razumevanje procesov diferenciacije celic.

Ljubljana, 6. maja - Slovenski raziskovalci so v reviji Molecular Cell objavili novo študijo, ki predstavlja preboj na področju razumevanja procesov diferenciacije celic. V članku so opisali celično regulatorno mrežo, ki razloži prve razvojne dogodke, ki vodijo v učinkovito diferenciacijo matičnih celic in razvoja zarodka, so sporočili z Instituta Jožef Stefan (IJS).