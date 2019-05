Na okrogli mizi STA poudarili pomen dobre precepljenosti

Ljubljana, 6. maja - Na okrogli mizi o ključnih raziskovalnih korakih za varno in kakovostno precepljenost, ki jo je Slovenska tiskovna agencija danes priredila v Ljubljani, so sodelujoči poudarili pomen dobre precepljenosti. Le tako bo mogoče preprečili, da se bolezni, ki smo jih v Sloveniji že izkoreninili, ne bodo vrnile, so opozorili.