Prvi javni nastop tajskega kraljevega para

Bangkok, 6. maja - Tajski kralj Maha Vajiralongkorn in kraljica Suthida sta danes ob koncu tridnevnega obreda kronanja z balkona Velike palače pozdravila več desettisočglavo množico. Njun prvi skupni nastop v vlogi kraljevega para so pospremili s predvajanjem kraljeve himne in častnimi salvami v ozadju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.