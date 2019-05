Fight Girl prejemnik evropske nagrade mladega filmskega občinstva EFA 2019

Erfurt, 6. maja - Film Fight Girl režiserja Johana Timmersa je prejemnik evropske nagrade mladega filmskega občinstva Evropske filmske akademije (EFA) 2019. Film o nadarjeni in vročekrvni kickboxerki Bo, katere starši so v ločitvenem postopku, so v nedeljo izbrale žirije mladih od 12. do 14. leta starosti v 55 mestih v 34 evropskih državah.