Slovenska manjšina izbrala svoje predstavnike v hrvaški lokalni samoupravi

Zagreb, 6. maja - Slovenska narodna skupnost na Hrvaškem je na nedeljskih volitvah dobila manjšinske svete v Primorsko-goranski, Istrski in Splitsko-dalmatinski županiji, v mestih Zagreb, Reka, Čabar, Pulj, Umag in Split ter občinah Matulji in Cestica. Manjšinske volitve na Hrvaškem je znova zaznamovala nizka udeležba.