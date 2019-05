Celje maja znova v znamenju športa in rekreacije

Celje, 6. maja - Športna zveza Celje je skupaj z mestno občino v maju za svoje občane znova pripravila mesec športa, ki bo potekal vse do 2. junija. Celjani se bodo lahko v tem mesecu udeležili številnih rekreativnih vadb in programov z najrazličnejših športnih področij. Večina aktivnosti jim bo na voljo brezplačno in bodo strokovno vodene.