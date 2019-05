V Vrtcu Pekre zamenjali sporni bojler

Maribor, 6. maja - V mariborskem Vrtcu Pekre so zamenjali sporni bojler, zaradi katerega so imeli težave z vodo. Ker še niso prejeli rezultatov analize zadnjega odvzema vzorcev, zaenkrat ostajajo omejitve uporabe vode v veljavi. Ravnateljica Marjanca Karba poudarja, da so ukrepi izključno preventivne narave, zato zdravje otrok ni ogroženo.