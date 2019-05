Vprašanja mladih v središču celjskega soočenja kandidatov za evropske volitve

Celje, 6. maja - Problemi, s katerimi se ukvarjajo mladi, ter vprašanje, kako jih privabiti na volišča, so bili v ospredju današnjega soočenja kandidatov političnih strank in list na evropskih volitvah, ki so ga v Celju pripravili mladinska Mreža MaMa, Inštitut za politični menedžment (IPM) in Mladinski svet Slovenije (MMS) v okviru projekta Vsi smo EU.