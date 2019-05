Mariborski mostovi potrebni obnove

Maribor, 25. maja - Medtem ko mariborski župan Saša Arsenovič napoveduje gradnjo štirih novih mostov v mestu, bo treba obenem tudi ustrezno poskrbeti za že obstoječe mostove. Na občini priznavajo, da sta Titov in Stari most potrebna temeljitega pregleda in v kratkem tudi obnove. Kritičen je tudi Malečniški most, za katerega pa bo najverjetneje morala poskrbeti država.