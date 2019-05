Brunej ne bo izvrševal smrtnih kazni v okviru šeriatskega prava

Bandar Seri Begawan, 6. maja - Brunejski sultan Hasanal Bolkia je danes sporočil, da brunejske oblasti ne bodo izvrševale smrtne kazni, ki jo aprila uvedeno šeriatsko pravo med drugim predvideva za prešuštvo in homoseksualne spolne odnose. Kritiki menijo, da to ni dovolj, in zahtevajo odpravo šeriatskega prava v celoti, navaja francoska tiskovna agencija AFP.