Policija konec tedna obravnavala več nezakonitih prehodov meje

Ljubljana/Koper/Novo mesto, 6. maja - Policija je na območju policijskih uprav Novo mesto, Koper in Ljubljana konec tedna obravnavala več deset nezakonitih prehodov državne meje in poskusov izmikanja mejni kontroli. Med drugim so na mejnem prehodu Dobova našli dva tujca v podvozju lokomotive. Ustavili so tudi osebno vozilo, v katerem je državljan Pakistana prevažal 10 potnikov.