Azijski indeksi v luči grožnje dviga carin strmoglavili

Singapur, 6. maja - Vlagatelji na azijskih borzah so zelo zaskrbljeni, ker je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo ocenil, da trgovinski pogovori med ZDA in Kitajsko potekajo prepočasi in zato zagrozil, da bo zvišal lani uvedene carine na nekatero blago. Indeksi, predvsem na kitajskih borzah, so zato danes strmoglavili.