Ajaxu domača pokalna lovorika

Rotterdam, 5. maja - Nogometaši Ajaxa iz Amsterdama so pred sredino povratno polfinalno tekmo lige prvakov proti angleškemu Tottenhamu osvojili domačo pokalno lovoriko. Na današnji finalni tekmi v Rotterdamu so visoko premagali Willem II s 4:0 (2:0). Za amsterdamsko ekipo je dva gola prispeval Klaas Jan Huntelaar, po enega pa Daley Blind in Rasmus Kristensen.