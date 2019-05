Crveni zvezdi 29. naslov državnega prvaka

Beograd, 5. maja - Nogometaši beograjske Crvene zvezde so prvič v zadnjih 12 letih ubranili naslov državnega prvaka Srbije. Potem ko so doma z golom Milana Pavkova v zadnjih trenutkih tekme premagali Mladost z 1:0, so si dva kroga pred koncem priborili nedosegljivo prednost osmih točk pred Radnićkim iz Niša, ki si je že zagotovil drugo mesto.