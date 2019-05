Cicipas z lovoriko iz Estorila

Estoril, 5. maja - Grški teniški igralec Stefanos Cicipas je osvojil turnirsko zmago na tekmovanju serije ATP v Estorilu z nagradnim skladom 524.000 evrov. V finalu je prvi nosilec premagal Urugvajca Pabla Cuevasa s 6:3 in 7:6 (4) in osvojil tretji turnir ATP v karieri po Stockholmu oktobra lani in Marseillu februarja letos.