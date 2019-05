Logatec/Kamnik, 5. maja - Mladoletno Lano Lehmann iz Kamnika, za katero je Policijska uprava Ljubljana 26. aprila v medijih objavila sporočilo, da je pogrešana, so policisti našli na območju Logatca in predali staršem. Na ljubljanski policijski upravi so se ob tem medijem in javnosti zahvalili za pomoč pri iskanju.