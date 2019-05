Izbruh nasilja med Izraelom in Gazo terjal civilne žrtve

piše Vesna Rakovec Bernard

Tel Aviv/Gaza, 5. maja - Vse od petkovih protestov Palestincev v Gazi se spet stopnjuje nasilje med Izraelom in Gazo, obstreljevanja pa so terjala civilne žrtve na obeh straneh. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes pozval vojsko, naj okrepi enote na območju v bližini Gaze in nadaljuje z obsežnimi napadi.