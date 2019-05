Tedenska napoved - rekreacija od 7. do 13. 5.

IZBRANI DOGODKI

63. Pohod ob žici 2019

Ljubljana bo od 9. do 11. maja gostila tradicionalni, že 63. pohod Pot ob žici. Največja športno-rekreativna prireditev pri nas vsako leto privabi več kot 30.000 udeležencev. Tradicionalno se bodo na pot v četrtek prvi podali vrtčevski otroci. V petek se bodo na pot podale srednje in osnovne šole. Sobotni del pohoda je namenjen tako manj kot bolje pripravljenim pohodnikom, saj lahko traso izberejo v dolžini od treh do 35 kilometrov in si razdaljo prilagodijo glede na kondicijo. V soboto dopoldne bodo na svoj račun s tekom trojk prišli tudi tekači. Informacije: www.pohod.si

KOLEDAR

TOREK, 7. maja

LJUBLJANA - Turnokolesarska šola; turno kolesarstvo. Informacije: www.supersnurf.si

LJUBLJANA - 8. babiški tek; tek. Informacije: http://novickestudentovbabistva.wordpress.com

CELJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

DOMŽALE - Urbani sprehodi Jane s Walk 2019; pohodništvo. Informacije: http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/?fbclid=IwAR1Q_k7x8kTFF0YJtLeQqLYuaY-wdnjXtXiBDZCMOSKZqrut3Nk0Rc6ZYrU

DRAVOGRAD - Urbani sprehodi Jane s Walk 2019; pohodništvo. Informacije: http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/?fbclid=IwAR1Q_k7x8kTFF0YJtLeQqLYuaY-wdnjXtXiBDZCMOSKZqrut3Nk0Rc6ZYrU

MISLINJA - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

VIPAVA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 8. maja

LJUBLJANA - Tečaj tehnike teka; tek. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Supersnurf Fura; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.supersnurf.si

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Napoleoniki; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CERKLJE NA GORENJSKEM - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zsport-kranj.si

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-sg.si

KAMNIK - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - 7. tekaška kros liga - Medvedov tek; tek. Informacije: www.kocevska.net

KRANJ - Praksa Gibanje po zahtevnih poteh, feratah; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

PRESERJE - Kočevska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

VELENJE - Radensko polje; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽALEC - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 9. maja

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Kolesarjenje in križarjenje po jadranskih otokih; turno kolesarstvo. Informacije: www.lpp.si/ljubljanski-potniski-promet/o-druzbi/kolesarsko-drustvo-lpp

LJUBLJANA - 63. Pohod 2019: Pohod ob žici; pohodništvo. Informacije: www.pohod.si

IDRIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MURSKA SOBOTA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PORTOROŽ - Kolesarjenje in križarjenje po jadranskih otokih; turno kolesarstvo.

POSTOJNA - Urbani sprehodi Jane s Walk 2019; pohodništvo. Informacije: http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/?fbclid=IwAR1Q_k7x8kTFF0YJtLeQqLYuaY-wdnjXtXiBDZCMOSKZqrut3Nk0Rc6ZYrU

ŠKOFJA LOKA - Dovška baba (1891 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VELENJE - Okolica Ljubljane; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

GRAD - Binkoštni pohod treh dežel; pohodništvo. Informacije: www.obcina-grad.si

PETEK, 10. maja

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: Dan ČS Šmarna gora; športna rekreacija - programi in akcije. Informacije: www.srce-me-povezuje.si/sdsmartnotacen

LJUBLJANA - 63. Pohod 2019: Pohod ob žici; pohodništvo. Informacije: www.pohod.si

LJUBLJANA - 12. pohod humanosti; pohodništvo. Informacije: www.rdecikrizljubljana.si

LJUBLJANA - Grossglockner (Avt, 3798 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 7. tridnevni pohod Prijetno domače; pohodništvo. Informacije: www.sgk-skala.si/

ČRNOMELJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

FRAM - Rafting na Cetini; rafting. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

IVANČNA GORICA - 7. pohod po krožni pešpoti Prijetno domače; pohodništvo. Informacije: www.prijetnodomace.si/krozna-pot

MARIBOR - Urbani sprehodi Jane s Walk 2019; pohodništvo. Informacije: http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/?fbclid=IwAR1Q_k7x8kTFF0YJtLeQqLYuaY-wdnjXtXiBDZCMOSKZqrut3Nk0Rc6ZYrU

MARIBOR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MENGEŠ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVA GORICA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

PTUJ - Urbani sprehodi Jane s Walk 2019; pohodništvo. Informacije: http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/?fbclid=IwAR1Q_k7x8kTFF0YJtLeQqLYuaY-wdnjXtXiBDZCMOSKZqrut3Nk0Rc6ZYrU

ROGAŠKA SLATINA - preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENJ GRADEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-sg.si

SLOVENSKA BISTRICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VELENJE - Ptujska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

TIŠINA - Pohod Kostanjevk; pohodništvo.

SOBOTA, 11. maja

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: Dan ČS Jarše; športna rekreacija - programi in akcije.

LJUBLJANA - Korada (812 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Adergas; kolesarstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Rekreativna liga; skvoš. Informacije: http://squashland.si

LJUBLJANA - Kuželjska stena (874 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Zasavska Sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: Borut Vukovič, 031 805 686; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - 63. Pohod 2019: Pohod ob žici; pohodništvo. Informacije: www.pohod.si

LJUBLJANA - Krniška glavica (Ita, 1889 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - 7. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Kolnbreinspitze (Aut, 2934 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Loški potok; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Sečoveljski park; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Vipavski rob; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 63. Pohod 2019: Tek trojk; tek. Informacije: www.pohod.si

TRŽIČ - Občinska tekma - 301; pikado. Informacije: Dejan Janc, sd.podljubelj@gmail.com

TRŽIČ - Tečaj letnega gorništva za zahtevnejše ture in ferate; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

AJDOVŠČINA - Istrskih 400 km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

AJDOVŠČINA - Ajdovskih 200; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=aHmJMkSLKwC6A27L

AJDOVŠČINA - Golica (1865 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BLED - Krvavica (909 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BREŽICE - Ciprnik (1745 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Tek ob Savinji 2019; tek. Informacije: www.szc.si

CELJE - Kermend - Sombotel; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Svete gore (527 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

CELJE - Ušte (658 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CERKNO - Mrzli vrh (1359 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

CERKNO - Bele in Samarske stene (Hrv); pohodništvo - treking. Informacije: www.jerpoh.com/?jpoh_upcoming_events=bele-in-samarske-stene-1335m

DRAVOGRAD - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

IZOLA - 27. Bičikleta žur; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.rjsizola.si

IZOLA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

JESENICE - Poldašnja špica (Ita, 2087 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Klepet na Naj tematski poti leta 2018; pohodništvo.

KAMNIK - Premužičeva steza (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

KOMENDA - Veliki Planik (Hrv, 1272 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - 2. Luka Koper Champions Bowl; tenis.

KOPER - Športne igre ISBD junior; splošna telovadba.

KOPER - Španov vrh (1334 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

KOPER - Slovenski pokal; kajak kanu na stoječih vodah.

KOPER - Premantura; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

KOSTANJEVICA NA KRKI - Posavski festival tematskih poti: Po Uskoški poti; pohodništvo.

KRANJ - Teden mladih 2019: Nočni tek po ulicah Kranja; tek. Informacije: www.ksk.si

KRANJ - Preizkus hoje na 2 km in Cooperjev tekaški test; tek. Informacije: www.zsport-kranj.si

KRANJSKA GORA - 21. smuk dvojic izpod Jalovca; turno smučanje. Informacije: http://grs-ratece.si

KRŠKO - Klek (1753 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LENART - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LITIJA - Urbani sprehodi Jane s Walk 2019; pohodništvo. Informacije: http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/?fbclid=IwAR1Q_k7x8kTFF0YJtLeQqLYuaY-wdnjXtXiBDZCMOSKZqrut3Nk0Rc6ZYrU

LJUTOMER - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Kislica (994 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Blegoš (1562 m); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Izlet po Vorančevi poti; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Kolnbreinspitze (Avt, 2934 m); turno smučanje. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Ivanščica (Hrv, 1061 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MENGEŠ - NP Severni Velebit - Premužičeva staza (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-menges.si

MEŽICA - Ratitovec (1667 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MORAVČE - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdm.si/

MORAVSKE TOPLICE - Dan druženja in gibanja vseh generacij: Pohod po nekdanjih šolskih poteh; pohodništvo. Informacije: www.os-fokovci.si

NOVA GORICA - Dolina reke Glinščice; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVA GORICA - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Španov vrh (1334 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Kriška gora (1471 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

NOVO MESTO - Kal (985 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

PIRAN - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PIVKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

POLHOV GRADEC - Mladi planinci; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POSTOJNA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

POSTOJNA - Na Mašun na pašto; turno kolesarstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PREDDVOR - Veliki Zvoh (1971 m); planinstvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PREVALJE - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Spominski pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

RADOVLJICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-radovljica.si

RADOVLJICA - Zagradski vrh (Hrv, 1187 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RUŠE - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

RUŠE - Janijeva klop (1050 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

RUŠE - Griffnerberg - Langenberg - Lawamund (Aut); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Pohod Azaleja Vrhek; pohodništvo. Informacije: http://td-trzisce.si

SEVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENSKA BISTRICA - Srečanje Cicibanov planincev in Mladih planincev; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKA BISTRICA - E7: Krka - Velike Lašče; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKE KONJICE - Pohod ob žici; pohodništvo.

SLOVENSKE KONJICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

STARI TRG PRI LOŽU - preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠENTJUR - Po okolici Dramelj; kolesarstvo. Informacije: http://pddramlje.files.wordpress.com

ŠENTJUR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠENTJUR - Jankov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Urbani sprehodi Jane s Walk 2019; pohodništvo. Informacije: http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/?fbclid=IwAR1Q_k7x8kTFF0YJtLeQqLYuaY-wdnjXtXiBDZCMOSKZqrut3Nk0Rc6ZYrU

ŠKOFJA LOKA - Skutnik (Ita, 1721 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFLJICA - Viševnik (2050 m); planinstvo. Informacije: http://pdpg.si/

ŠMARJE PRI JELŠAH - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠMARJE PRI JELŠAH - Viševica (Hrv, 1428 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - 4. tek po šmarskih bregih; tek. Informacije: www.sportsmarje.com

TOLMIN - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TOLMIN - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

TRBOVLJE - Ciprnik (1745 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si/

VELENJE - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VIPAVA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽALEC - Kum (1220 m); planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽALEC - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-galicija.si

LJUBELJ - Tečaj letnega gorništva za zahtevnejše ture in ferate; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

LOVRENC NA POHORJU - Črni vrh (1543 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

LOVRENC NA POHORJU - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Rogla (1517 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

POLJČANE - Krka - Velike Lašče; pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

PUCONCI - Pohod zdrava šola; pohodništvo. Informacije: www.ospuconci.si

MAKOLE - Brveno - Radislavski križ - sv. Ana; pohodništvo.

ROGAŠOVCI - Kleibencetlov pohod; pohodništvo.

VIDEM PRI PTUJU - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

NEDELJA, 12. maja

LJUBLJANA - Steza sedmih slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Veliko Kladivo (2094 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Velika Milanja; turno kolesarstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Možic (1602 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Koča na Travniku (1548 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CERKNICA - Okrog jezera s kolesom; turno kolesarstvo. Informacije: www.notranjski-park.si

CERKNICA - Ogled jam v jamskem zalivu; jamarstvo. Informacije: www.notranjski-park.si

COL - Kamniški vrh (1259 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

DOBRNA - Enduro Krokar 2019; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://krokar.dobrna.si

DOMŽALE - Žusem (669 m); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si

FRAM - Srce med vinogradi; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

KAMNIK - 22. kamniški kros; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://xc-kamnik.calcit-bike.com

KOBARID - Babji zob (1128 m); pohodništvo. Informacije: http://pdkobarid.com

KOPER - 12. Luka Koper Junior Open 8-12 let; tenis.

KRANJ - Ivanščica (1060 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

LIPICA - Tečem, da pomagam - tek v Lipici; tek. Informacije: http://tekvlipici.si/doc/razpisLipica.pdf

LJUTOMER - Tragom vitezova Ivanca (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

LOGATEC - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

LOGATEC - Celjska koča (652 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Toti pecikl: okoli Pekrske gorce; kolesarstvo. Informacije: www.sz-maribor.com

MARIBOR - Po poti Reke ljubezni; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Španov vrh (1334 m); pohodništvo.

MARIBOR - Dobrča (1634 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MOZIRJE - Nanos (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmozirje.si

NOVA GORICA - Z Ado na Špičasti vrh (1128 m); pohodništvo. Informacije: www.pohodnikitriglav.si/pohod/572/podrobnosti-pohoda.html

NOVA GORICA - Pohod po Stari gori; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

NOVA GORICA - Solkan - Kekec; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

PIRAN - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: http://pdpiran.splet.arnes.si

PIVKA - Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine; pohodništvo. Informacije: www.parkvojaskezgodovine.si

POLHOV GRADEC - Vremščica (1026 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

POLZELA - 5. odprti turnir; mali nogomet.

PREBOLD - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si

PRESERJE - Po Slovenje Goriški poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - 19. ptujski triatlon; triatlon. Informacije: Rado Ačimovič, 031 433 956, radovan.acimovic@siol.net; www.tkm-ptuj.si

RUŠE - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEŽANA - Bazovica - dolina Glinščice - majnica Dolina; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SLOVENSKA BISTRICA - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Slavnik (1028 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

SOLKAN - 20. mednarodni pohod treh mostov; pohodništvo. Informacije: www.solkan.net

STANJEVCI - Majski pohod po obronkih vasi Stanjevci; pohodništvo.

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Bukovica (584 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENČUR - 16. krompirjev pokal Bam.bi; kolesarstvo. Informacije: http://bambi-sport.si

ŠKOFJA LOKA - 43. spominski pohod na Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠTORE - Konj (1813 m); planinstvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - Kobesnock (Avt, 1820 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TREBNJE - Virnikov Grintovec (1654 m); planinstvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VELENJE - Hochlantsch (Avt, 1722 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELIKE LAŠČE - Kompotela (1989 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VIŠNJA GORA - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

VOJNIK - Pohod na Kunigundo (565 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

VUHRED - Pokal rekreativcev MTB: Vzpon Vuhred; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://kd-vuhred.si

ŽALEC - Razpnimo jadra; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Pomlad na Bukovici; pohodništvo. Informacije: www.zkst-zalec.si

ŽALEC - Razpnimo jadra - Bukovica (584 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Kosmačeva pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽIRI - Svinjak (1653 m); planinstvo. Informacije: www.pdziri.si

ROGATEC - Rudijev dom (568 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

ŠENTRUPERT - Pot romarjev; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

LOG-DRAGOMER - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pd-rega.si/

GORENJA VAS - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

MAJŠPERK - Dobrča (1634 m); planinstvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

HORJUL - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 13. maja

LJUBLJANA - Supersnurf Fura "girls only"; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.supersnurf.si

LJUBLJANA - Tečaj osnov plezanja, varovanja in spuščanja po vrvi; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BIZELJSKO - Posavski festival tematskih poti: Po Zasavski planinski poti; pohodništvo.

KRŠKO - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RIMSKE TOPLICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

VELENJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si