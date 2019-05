Vreme: Deževno

Ljubljana, 5. maja - Ponoči bodo padavine v zahodni, osrednji in deloma severni Sloveniji ponehale, meja sneženja se bo na jugu nekoliko znižala. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo v drugem delu noči slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.