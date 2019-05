V Panami volijo predsednika države in parlament

Panama, 5. maja - V Panami danes potekajo predsedniške in parlamentarne volitve. Približno 2,7 milijona volivcev med sedmimi kandidati izbira naslednika predsednika Juana Carlosa Varele za prihodnjih pet let. Volilno kampanjo so zaznamovale predvsem napovedi o boju proti korupciji, poročajo tuje tiskovne agencije.