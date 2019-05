Študija: Velikost predstavništva pri EU ključ do vpliva v Bruslju; slovensko med najmanjšimi

Bruselj, 5. maja - Male države morajo storiti več in hitreje za to, da se jih v Bruslju sliši in vidi. Za začetek morajo v tej bitki "Toma in Jerryja" zagotoviti dovolj ljudi v svojih stalnih predstavništvih pri EU v Bruslju, izpostavljajo avtorji študije danskega think tanka Europa. Slovensko stalno predstavništvo je med najmanjšimi v EU.