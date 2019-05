Naklo, 5. maja - Svojci pogrešajo 56-letno Marjeto Korenčan z območja Nakla, s katero so bili nazadnje v stiku danes ob 6. uri zjutraj. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so jo danes zjutraj opazili tudi v krožišču pri Strahinju (gramoznica), kjer je bila peš.