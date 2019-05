Slovenija - Litva 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)

Nursultan, 5. maja - Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi 5. kroga svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v kazahstanskem Nursultanu premagala Litvo z 9:0 (2:0, 4:0, 3:0). Za Slovenijo so zadeli Robert Sabolič (4.), Jan Drozg (17., 50. in 60.), Anže Kopitar (29.), Tadej Čimžar (29.), Boštjan Goličič (35.), Ken Ograjenšek (40.) in Aleksander Magovac (56.).