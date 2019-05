Vreme: Deževno

Ljubljana, 5. maja - Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo popoldne predvsem ob morju večinoma ponehale. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 m. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja. Temperature bodo od 4 do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.