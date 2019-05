V stopnjevanju nasilja med Izraelom in Gazo ubit Izraelec in štirje Palestinci

Jeruzalem, 5. maja - V raketnem napadu z območja Gaze je bil ponoči v izraelskem mestu Aškelon ubit Izraelec, so danes sporočile izraelske oblasti. V napadih izraelske vojske na območje Gaze, v katerih so v soboto umrli štirje Palestinci, pa je bila poškodovana stavba turške tiskovne agencije Anadolija, zaradi česar so se ostro odzvale oblasti v Ankari.